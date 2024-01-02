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Kocaeli'de Eski Eşini Tüfekle Vuran Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşini Tüfekle Vuran Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle vurulan Arzu Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında müdahale etmek isteyen arkadaşı da yaralanmıştı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli\'de Eski Eşini Tüfekle Vuran Kadın Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 13:37,
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Kocaeli'de eski eşinin tüfekle vurarak yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çayırova ilçesinde dün eski eşi Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı yaralanmıştı. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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