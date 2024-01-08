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Kocaeli'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yaşayan bir aile, eve geldiklerinde çocuklarının tüfekle vurulmuş halde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli\'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
08.01.2024 - 20:11,
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evde tüfekle yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Merkez Mahallesi Neslihan Sokak'ta yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları M.S'yi tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Başiskele, Kocaeli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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