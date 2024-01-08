Kocaeli\'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evde tüfekle yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeniköy Merkez Mahallesi Neslihan Sokak'ta yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları M.S'yi tüfekle vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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