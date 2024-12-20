Kocaeli'de Evsizlere Özel Destek Hizmetleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Evsizlere Özel Destek Hizmetleri Başladı

Kocaeli'de, kış aylarında barınma yeri olmayan vatandaşlar için Gündüz Bakımevi'nde saç-sakal tıraşı, sıcak yemek, kıyafet temizliği ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. İhtiyaç sahiplerinin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek hedefleniyor.

20.12.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evsizlere her gün saç sakal tıraşı yapılıyor, kıyafetleri yıkanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de kış aylarında kalacak yeri olmayan ve barınma merkezlerinde kalmayı tercih etmeyen vatandaşlar için örnek bir hizmet sunuluyor. Gündüz Bakımevinde vatandaşlara saç-sakal tıraşı, kıyafet temizliği, sıcak yemek ve danışmanlık desteği sağlanıyor.

Kocaeli'de kalacak yeri ve evi olmayan, yalnız yaşayan, ailesi olmayan ya da barınma merkezinde kalmak istemeyen vatandaşlar için Gündüz Bakımevi'nde sıcak yemek ile öz bakım desteği sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, yaşamlarını sokaklarda sürdüren vatandaşlar için gündüz iki öğün yemek, hijyen malzemelerinin temini, çamaşırların yıkanması, acil ihtiyaç duyulan kıyafetlerin sağlanması, danışmanlık hizmetleri ile bireylerin sosyal, ekonomik ve ailevi durumlarının takibini sağlıyor.

kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme Barınma ve Konaklama Merkezi'nde kalmak istemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Gündüz Bakımevi'nde haftanın 7 günü saat 12.00 ve 17.00 saatleri aralığında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için banyo, berber, çamaşır yıkama- kurutma imkanı da sunuluyor. Bununla birlikte ayrıca psikolojik danışmanlık desteği de veriliyor. Bu hizmetlerden yaralanmak isteyen vatandaşlar kimlik bilgileriyle başvuru yapabiliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kocaeli, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Evsizlere Özel Destek Hizmetleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Evsizlere Özel Destek Hizmetleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.