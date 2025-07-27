Kocaeli'de Filistin İçin Yürüyüş

Kocaeli'de, Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Fevziye Camisi önünde toplandı.

"Nehirden denize özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sloganları atan grup, Anıtpark'a kadar yürüdü.

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 80 yıldır Gazze halkına zulmettiğini, 7 Ekim 2023 sonrası dönemde de saldırılarını artırdığını belirtti.

Utaş, saldırılarda 60 binden fazla kişinin öldüğünü, 125 binden fazla kişinin yaralandığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler olduğunu söyledi.

Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları nedeniyle çöktüğüne, hastanelerin tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremediğine işaret eden Utaş, eğitim kurumları, su tesisleri ve barınma alanlarının da İsrail'in saldırıları sonucunda tahrip olduğunu dile getirdi.

İsrail'in saldırılarının, halkı yok etmeye yönelik vahşi bir katliam olduğunu belirten Utaş, "Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu iyi bilmelidir ki Gazze yalnız değildir. Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz; ateşkesin başından bu yana saldırılara devam eden ve alınan kararları uygulamayan İsrail, uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de sadece bombalarla değil, temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de soykırım yaptığını vurgulayan Utaş, şunları kaydetti:

"Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan açlık kriziyle karşı karşıya. Çocuklar açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur."

Grup, dua okunmasının ardından dağıldı.