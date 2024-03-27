Kocaeli\'de firari hükümlü yakalandı

Seydişehir'de Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında en çok kitap okuyanlara ödül verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi. Programda, 2023 yılında en çok kitap okuyanlar Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Bakkal, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, ödül alan kişilere teşekkür etti. Ödüller, çocuk, genç, yetişkin ve 65 yaş üstü kategorilerinde en çok kitap okuyanlara verildi.