Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Çocuk istismarı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ö. yakalanıp cezaevine gönderildi.

25.12.2024 17:17
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (32) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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