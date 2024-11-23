Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyla 6 Tekne Battı - Son Dakika
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Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyla 6 Tekne Battı

Kocaeli\'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyla 6 Tekne Battı

Kocaeli'nin Başiskele Sahili'nde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 6 tekne battı ya da kıyıya vurdu. Tekne sahipleri kurtarma çalışmaları yaparken, liman talebinde bulundular.

23.11.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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KOCAELİ'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Başiskele Sahili'nde bazı tekneler battı, bazıları kıyıya vurdu. Teknesi kıyıya vuran Gürsel Keleş, "6 tekne şu anda batmış durumda. Arkadaşlar çıkartmakla uğraşıyor. Buraya çözüm istiyoruz" dedi.

Kocaeli'de sabah saatleri itibarıyla etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Başiskele Sahili'nde bulunan teknelerin bazıları batarken, bazıları ise kıyıya sürüklendi. Tekne sahipleri ve vatandaşlar tekneleri kurtarmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtarma çalışması başlattı.

'6 TEKNE ŞU ANDA BATMIŞ DURUMDA'

Sahilde bulunan teknesini kurtarmaya gelen Gürsel Keleş, "Burada teknelerimiz var. Buraya liman istiyoruz. 6 tane tekne şu anda batmış durumda. Arkadaşlar çıkartmakla uğraşıyor. Buraya çözüm istiyoruz. Yarın daha büyük bir lodos olacak. Benim teknemde hasar yok fakat mecburen çıkartacağım. Daha önce de oldu, sürekli oluyor. Burası açık olduğu için sürekli oluyor. Projede var diyorlar, limanımız yapılsın. Tek istediğimiz bu" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH BİR KAZA OLMAZ'

Teknelerin kurtarılmasına yönelik konuşan Keleş, "Arkadaşlarımız dalga vurduğu zaman ellerini, ayaklarını parçalıyorlar. Geçen sene dalga vurdukça burada parmağını kopartanı gördüm. Şu anda olmadı, inşallah bir kaza olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyla 6 Tekne Battı - Son Dakika

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