Kocaeli\'de Gece Gasp Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir sokakta 2 kişiyi gece vakti gasbeden 4 şüpheli, polisin operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, 16 Kasım'da gece saatlerinde Pirireis Mahallesi Göldere Sokak üzerinde meydana geldi. Y.A. isimli erkek ve F. Y. isimli kadın, polise yaptığı ihbarda sokak üzerinde 4 kişinin kendilerini gasbettiği yönünde şikayette bulundu. Polis, yaptığı araştırmada gasp olayının şüphelilerinin Y.A., E.S., K.T. ve Ö.E. olduğunu tespit edip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüpheliler, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla Kocaeli ve İstanbul'da yakalandı. Üzerlerinden muşta, bıçak, para ve telefon çıkan şüpheliler, gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A., E.S., ve Ö.E. ise 'Nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.