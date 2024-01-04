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Kocaeli'de İş Ortaklığından Sonra Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kocaeli'de İş Ortaklığından Sonra Silahlı Saldırı

Kocaeli'de eski iş ortağıyla anlaşmazlık yaşayan bir kişi, yanındaki 3 kişiyle birlikte otomobile tabanca ile ateş açtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan iş ortağı, 4 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kocaeli\'de İş Ortaklığından Sonra Silahlı Saldırı
04.01.2024 - 17:04,  Güncelleme: 17:06
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KOCAELİ'de İsmail K., yanındaki 3 kişi ile eski iş ortağı Arda A.'nın (35) içinde bulunduğu otomobile tabanca ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Arda A. saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 şüpheli aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da gübre ticareti yapan Arda A., iş ortağı İsmail K. ile anlaşmazlık yaşadı ve ikili husumetli şekilde ortaklıklarını sonlandırdı. Arda A., daha sonra Kocaeli'ne gelip, araç kiralama işi yapmaya başladı. İddiaya göre İsmail K., beraberindeki O.K., N.B. ve V.K. ile Kocaeli'ne gelip Arda A.'yı takibe aldı. İsmail K. ve yanındaki 3 kişi, Arda A.'nın kullandığı otomobile seyir sırasında tabancalar ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Mermiler aracın çeşitli yerlerine isabet ederken, Arda A. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Arda A.'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de İş Ortaklığından Sonra Silahlı Saldırı - Son Dakika
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