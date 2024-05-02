Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün ve 22 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün ve 22 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün ve 22 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde yapılan operasyonda, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ile 22 bin 200 makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca nargile tütünü, elektronik sigara kartuşları, puro ve sigara da bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

02.05.2024 13:47
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Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ile 22 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan bir araç ile İzmit ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 22 bin 200 makaron, 5 kilo 250 gram nargile tütünü, 28 paket elektronik sigara kartuşu, 11 elektronik sigara, 100 puro, 34 paket sigara ve 294 mükerrer makaron bandrolü ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün ve 22 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün ve 22 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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