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Kocaeli'de Kafeteryadan Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kafeteryadan Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan malzemeleri buldu ve işletme sahibine teslim etti. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kocaeli\'de Kafeteryadan Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı
27.01.2024 - 00:43,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafeteryadan hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryadan piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olduğu değerlendirilen malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheliler M.A.Ç, K.G. ve E.Ö'yü gözaltına aldı, çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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