Kocaeli'de Kamusal Alanlara Zarar Verenlerin Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kamusal Alanlara Zarar Verenlerin Görüntüleri Paylaşıldı

Kocaeli\'de Kamusal Alanlara Zarar Verenlerin Görüntüleri Paylaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanlarda bulunan asansörlere zarar veren kişilerin güvenlik kameralarındaki görüntülerini yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, bu davranışların milli servete verdiği zarar vurgulandı.

24.12.2024 20:07  Güncelleme: 20:09
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KOCAELİ'de kamusal alanlarda bulunan asansörlere zarar veren kişilerin görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde güvenlik kamerasına sigara söndürenden, tavanını sökmeye çalışan birçok kişi yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde kamusal alanlarda kullanılan asansörlere zarar veren kişilerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişilerin asansörün kamerasına sigara söndürdüğü, tavanını sökmeye çalıştığı, tekme attığı, lambasını söktüğü ve elektrik kutusunu söktüğü anlar yer aldı. Büyükşehir belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar milli servetimizi, emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin görevi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kamusal Alanlara Zarar Verenlerin Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika

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