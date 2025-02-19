Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Ara Verildi

Kocaeli'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 20 Şubat'ta ara verileceği bildirildi. Ayrıca kış lastiği takılı olmayan araçların 20-23 Şubat tarihleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

19.02.2025 19:26
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KOCAELİ'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildi. Kış lastiği takılı olmayan araçların 20-23 Şubat tarihleri arasında trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kocaeli'de 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim- öğretime yarın ara verileceği açıklandı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ( Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil ) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Valilikten yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbir kararları paylaşıldı. Buna göre; 20-23 Şubat tarihleri arasında kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika

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