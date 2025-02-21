Kocaeli'de Kartopu Savaşı

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Çocuklar araçlara kartopu attı, yetişkinler böyle karşılık verdi

Afacanlar ve yetişkinlerin kartopu savaşı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir grup çocuk, seyir halindeki araçlara kartopu attı. Servis aracından inen sürücü ve yolcular da çocuklara kartopu atarak karşılık verdi. Yetişkinler ve afacanların kartopu savaşı saniye saniye kameralara yansıdı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, olumsuz hava şartları dolayısıyla okulları tatil olan çocuklardan bazıları soluğu sokakta aldı. Sokağa çıkan bir grup çocuk, seyir halindeki araçlara kartopu attı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, bir servisin durduğu, araçtan inen sürücü ve yolcuların da çocuklara kartopu atarak karşılık verdiği anlar yer aldı.