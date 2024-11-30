Kocaeli\'de Kimyasal Yüklü Tankerin Cip ile Çarpışması Trafiği Aksattı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesi TEM yolu geçişinde kimyasal yüklü tanker ile cipin çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı. Kazada yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Hatipköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan C.K. idaresindeki 34 FAF 924 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, aynı istikamette seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 TR 169 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 2 araçta da hasar meydana gelirken araçlar yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu ve ulaşım ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı.