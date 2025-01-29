Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aysel Duran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
HABER-KAMERA: Ardacan UZUN - Selda Hatun TAN/İZMİT
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kıskançlık Tartışması: Kadın Eşini Vurdu - Son Dakika
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