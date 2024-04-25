Kocaeli'de Korsan Taşımacılık Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Korsan Taşımacılık Denetimleri Devam Ediyor

Kocaeli\'de Korsan Taşımacılık Denetimleri Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için korsan servis ve P plaka denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca, gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bin 495 servis aracı kontrol edildi.

25.04.2024 13:54
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Kocaeli'de korsan taşımacılığın önlenmesi için servis araçları denetimlerine devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, bin 495 servis aracı kontrol edildi.

Kaynak: AA

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