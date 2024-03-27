Kocaeli'de Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası

Kocaeli\'de Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası

Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerinde 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 1850 lira da el konuldu. İş yerinde kumar oynattığı belirlenen S.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

27.03.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uyguladı, 1850 liraya da el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen S.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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