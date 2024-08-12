Kocaeli'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranlarını Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranlarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

Kocaeli\'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranlarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde 9 lüks otomobilin hayalet ekranlarını çalan motosikletli 2 hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.08.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin çeşitli ilçelerinde 9 lüks otomobilin hayalet ekranlarını çalan motosikletli 2 hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçelerinde lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen parçasının çalındığı ihbarları üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler harekete geçti. 22 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında 6 aracın aynı yöntemle hayalet ekranlarının çalındığını belirleyen ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde motosiklet ile Sakarya'dan gelerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin F.B. (14) ve E.D. (22) oldukları belirlendi. Şüphelilerin saklanmak için kask ve eldivenlerini çıkarmadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin saklanmak için kask ve eldivenlerini çıkarmadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, dün sabaha karşı Kartepe ilçesinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler, hırsızlık olayında kullandıkları aparatlar ve gece boyunca çaldıkları 3 hayalet ekran ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 9 ayrı araçtan hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Kocaeli, Hırsızlık, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranlarını Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranlarını Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement