Kocaeli'de narkotik operasyonunda 98 şüpheli yakalandı, 407 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 98 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik uyuşturucu, 115 gram uyuşturucu, 552 sentetik ecza, 1 tabanca, 6 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 liraya el konulduğu operasyonlarda 98 zanlı yakalandı.