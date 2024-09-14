Kocaeli'de Öğrenci Servislerine Cezalar

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Kocaeli'de öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimde, 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik birimleri yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası olan 9-13 Eylül'de öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde 1665 öğrenci servisini denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde gerekli şartları taşımayan 9 araç ise trafikten men edildi.