Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kocaeli\'de otomobil bariyere çarptı: 2\'si ağır, 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

05.06.2024 00:53
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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