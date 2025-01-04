Kocaeli\'de Otopark Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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KOCAELİ'de komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla vurulup yaralanan Emre Öztürk (34) hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammet Öztürk'ün (35) ise tedavisi sürüyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta meydana geldi. Emre Öztürk ve yanındaki ağabeyi Muhammet Öztürk, evlerinin önünde yer bulamadıkları için otomobili sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında kavga çıktı. Emre Öztürk ve Muhammet Öztürk, komşuları tarafından tabancayla açılan ateşle yaralandı. Bu sırada Emre Öztürk kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı.

Gebze'de özel bir hastanede tedaviye alınan Emre Öztürk, tüm müdahalelere rağmen, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muhammet Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.