Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli\'de PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer zanlıya ev hapsi verildi.

27.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli, Kocaeli, Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer zanlıya ev hapsi verildi.

Kaynak: AA

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