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Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Arzu Çınar, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya müdahale eden arkadaşı yaralandı.

Kocaeli\'de Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 15:52,
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KOCAELİ'de eski eşi Yasin Denizedalan (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Arzu Çınar (46), hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alınıp, tutuklanırken, araya girerken yaralanan arkadaşı Kadir U. tedavisi sonrası taburcu oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Kadir U. ile otomobilde seyir halinde olan Yasin Denizedalan, yolda gördüğü eski eşi Arzu Çınar'ın yanına gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Denizedalan, araca dönüp aldığı pompalı tüfek ile Çınar'a ateş etti. Çınar ile şüpheliye engel olmak isteyen arkadaşı Kadir U. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şüpheli yakalanırken, Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kadir U. tedavi sonrası taburcu edilirken, şüpheli polisteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Çınar, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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