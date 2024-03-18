Kocaeli\'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı

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Kocaeli Gebze'de faaliyette bulunan bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlama sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olay sonrası Pelitli mevkiinde yer alan fabrika bölgesine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...