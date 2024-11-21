Kocaeli\'de Şiddetli Yağış ve Rüzgar Pentleri

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KOCAELİ'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde altgeçidi su bastı, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi'ndeki caddede ise ağaç devrildi.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Körfez ilçesinde birçok olumsuzluğa neden oldu. İlçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ağaç, gündüz saatlerinde sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle devrildi. Akşam saatlerinde ise Atalar Mahallesi'nde bulunan Kaymakam Alaaddin Yüksel Caddesi'ndeki altgeçidi su bastı. Alt geçitte 2 metre yüksekliğinde su birikintisi oluşurken belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),