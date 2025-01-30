Kocaeli'de Silahlı Kavga: Tekerlekli Sandalyedeki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Silahlı Kavga: Tekerlekli Sandalyedeki Adam Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Silahlı Kavga: Tekerlekli Sandalyedeki Adam Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, olaya karışmayan ve tekerlekli sandalyeye bağlı bulunan Metin Hacıoğlu hayatını kaybetti. Olayda G.K. ve S.İ. yaralandı.

30.01.2025 00:07  Güncelleme: 00:40
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada G.K. ile S.İ. yaralandı, çatışmanın ortasında kalan, olayla alakası olmayan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu (40) öldü. Hacıoğlu'nun çatışmanın yaşandığı cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sırlarında Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle her iki grup birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunlar G.K. ile S.İ. ve çatışmanın ortasında kalan, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu'na isabet etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, olayla alakası olmamasına rağmen kurşun isabet eden Metin Hacıoğlu kurtarılmadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 20 adet boş kovan kovan, muşta ve keser ele geçirilirken, 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki camına da kurşunların isabet ettiği belirlendi. İki grubun öğle saatlerinde de Nene Hatun Mahallesi'nde tartıştıkları, yaşamını yitiren Metin Hacıoğlu'nun ise cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Silahlı Kavga: Tekerlekli Sandalyedeki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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