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Kocaeli'de süpürge aracı gelin arabası oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de süpürge aracı gelin arabası oldu

Kocaeli'nin Başiskele Belediyesinde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti. Belediye yöneticilerinin onayıyla süpürge aracı gelin arabası olarak kullanıldı. Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, mutluluklar diledi.

Kocaeli\'de süpürge aracı gelin arabası oldu
17.12.2023 - 20:53,
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Kocaeli'nin Başiskele Belediyesinde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti.

Belediyede süpürge aracı şoförü olarak görev yapan Türkan Baylan ile temizlik işleri personeli Faik Çalık, aracı gelin arabası yapmak için belediye yöneticilerine başvurdu.

Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait süpürge aracını gelin arabası yaptı.

Baylan ve Çalık'ın mesai arkadaşları da çöp kamyonlarıyla oluşturdukları konvoyla çifte eşlik etti.

Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hayırlı işlere vesile olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah." dedi.

Damat Faik Çalık da belediyede tanışıp evlenme kararı aldıklarını belirterek, mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Faik Çalık, Başiskele, Kocaeli, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de süpürge aracı gelin arabası oldu - Son Dakika
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