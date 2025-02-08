Kocaeli'de Tartışma Sonucu Koca Öldürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de Tartışma Sonucu Koca Öldürüldü

Kocaeli\'de Tartışma Sonucu Koca Öldürüldü

Çayırova'da tütün dükkanında kocasıyla tartışan F.A., S.A.'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrasında F.A. tutuklandı ve S.A.'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

08.02.2025 21:21  Güncelleme: 21:23
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı kocası S.A.'yı (43) tabancayla vurarak öldüren F.A., tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Çayırova, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

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