Kocaeli'de tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli\'de tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Sürücünün cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

08.03.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de tıra çarpıp alev alan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dilovası mevkiinde Samet K'nin (31) kullandığı 34 FMH 597 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. idaresindeki 41 YH 249 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise Samet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Samet K'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
22:15 Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement