Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı Ordu'da defnedildi

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Kocaeli'de dün meydana gelen trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

Emine (39) ve 17 yaşındaki kızı Ayşegül Tokmak için Akkuş ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan Mustafa Tokmak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Anne ile kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Çaldere Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kurban Bayramı'nı memleketleri Ordu'da geçirdikten sonra İstanbul'a doğru yolan çıkan Tokmak ailesinin içinde bulunduğu araç, Kocaeli'de bariyerlere çarpmıştı.

Emine ve Ayşegül Tokmak'ın hayatını kaybettiği kazada, sürücü Mustafa ile 14 yaşındaki kızı Merve Tokmak ise yaralanmıştı.