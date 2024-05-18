Kocaeli'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli\'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze ve Darıca ilçelerinde yapılan aramalarda, büyük miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

18.05.2024 23:03
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Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze ve Darıca ilçelerinde 2 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, 776 bin 500 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 116 bin 400 boş makaron, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 13 elektronik sigara, 3 bin 200 bandrol, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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