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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yaptı. Operasyonda 304 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin ve 450 lira ele geçirildi. 10 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli işlemler sonrası tutuklandı veya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 01:55,
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 15 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 304 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G, S.K. ve Ö.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ile E.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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