Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 1 kilo 824 gram sentetik uyuşturucu ile 504 sentetik ecza ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.C, D.B. ve Z.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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