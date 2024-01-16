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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 1 gram esrar, 102 uyuşturucu hap, 6 sentetik ecza, 3 tabanca, 8 fişek, 5 hassas terazi ve 2 bin 850 lira ele geçirildi. 5 zanlı serbest bırakılırken, 4 zanlı tutuklandı ve 1 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
16.01.2024 - 21:27,  Güncelleme: 21:28
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde 2 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 1 gram esrar, 102 uyuşturucu hap, 6 sentetik ecza, 3 tabanca, 8 fişek, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 850 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, D.A, F.K. ve S.Ç. tutuklandı, K.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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