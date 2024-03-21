Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Zeki Çelik: Avrupa şampiyonasında birinci hedefimiz gruptan çıkmak

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Zeki Çelik, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti. Macaristan ile yapacakları özel maçın öncesinde basın toplantısında konuşan Çelik, umut vadeden bir futbol oynamak istediklerini söyledi. Ayrıca, Roma'da daha çok oynamaya başladığını ve Avrupa Şampiyonası'na hazır gelmek için maçlara devam etmek istediğini ifade etti.