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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, Derince ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, zanlıların evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
14.01.2024 - 21:11,
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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