Kocaeli'de Düğün Hediyesi SUV, Arıza Kabusuna Dönüştü

10.04.2026 12:24
Kocaeli'de düğün için sıfır Jaecoo SUV satın alan Recep Erdem, arabanın teslimatından hemen sonra yaşanan sorunlarla karşılaştı. Ön cam buğulanması, hava yastığı arızaları ve yakıt tüketimindeki artış nedeniyle mahkemeye başvurmak zorunda kaldı. Ailesi, araçlarındaki güvenlik sorunları nedeniyle tedirgin olduklarını aktardılar.

Kocaeli'de kızının düğününde gelin arabası yapmak amacıyla tüm birikimiyle sıfır kilometre Jaecoo marka SUV satın alan Recep Erdem'in hevesi kursağında kaldı. Aracında teslimattan bir gün sonra ön cam buğu çözücü sistemi arızalandı, ardından hava yastığı sensörleri, yakıt tüketimi ve klima gibi sorunlar yaşandı. Yetkili servise başvuran Erdem, parçaların garanti kapsamında değiştirilmesine rağmen arızaların tekrarlaması ve kalıcı çözüm sunulmaması üzerine 'üretim hatası' gerekçesiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Erdem, aracın ön cam buharı problemi nedeniyle hastaneye giderken bezle camı silmek zorunda kaldıklarını, bu süreçte can güvenliklerini riske attıklarını belirtti. Ayrıca, 18 bin kilometredeyken zincirleme trafik kazasına karıştıklarını, emniyet kemeri takılı olmasına rağmen hava yastıklarının açılmadığını, servisin bunu 'darbenin yetersizliği' olarak açıkladığını ifade etti. Yakıt tüketiminin aniden artması ve sürekli hava yastığı arızaları yaşanması üzerine ailesinin tedirgin olduğunu, eşinin 'Dolmuşla gidelim' dediğini, çocuklarının ise taksiye binmekte ısrar ettiğini söyledi.

Firma yetkililerinin parçaları değiştirdiğini ancak araca olan güvenlerinin sarsıldığını vurgulayan Erdem, 'Bir sonraki arızada fren mi tutmayacak bilmiyoruz' diyerek endişelerini dile getirdi. İlk duruşmanın Mayıs ayında görülmesi beklenen dava sürerken, Erdem ve ailesi can ve mal güvenlikleri konusunda belirsizlik içinde yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:55:58. #.0.4#
