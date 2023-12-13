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Kocaeli'de yüzer havuz battı, 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de yüzer havuz battı, 24 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaparken battı. Olayda yüzer havuzda bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı. Hafif yaralanan 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

13.12.2023 - 15:18,
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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde meydana geldi. Tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı. Yüzer havuzda görevli 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (DHA)

Kocaeli\'de yüzer havuz battı, 24 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de yüzer havuz battı, 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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