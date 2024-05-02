Kocaeli'deki hayvan hakları dernekleri Vali Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika
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Kocaeli'deki hayvan hakları dernekleri Vali Yardımcısı ile görüştü

Kocaeli\'deki hayvan hakları dernekleri Vali Yardımcısı ile görüştü

Kocaeli'deki hayvan hakları dernekleri, Vali Yardımcısı Ali Ada ile görüşme gerçekleştirdi. Dernek başkanları, yapılan açıklamaların yanlış anlaşıldığını ve infial yaratıldığını belirtti. Hayvanları kısırlaştırmanın belediyelerin görevi olduğunu vurgulayan dernekler, sorunun hayvanların sürüleşmesi olduğunu ifade etti. Vali Seddar Yavuz'un çözüm odaklı olduğu ve prim yapmamak gerektiği de belirtildi.

02.05.2024 20:35
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Kocaeli'deki hayvan hakları dernekleri, Vali Yardımcısı Ali Ada ile görüşme gerçekleştirdi.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, çıkışta gazetecilere, Valilik basın duyurusunun içinden sadece bir kısmın alınarak infial yaratıldığına dikkati çekti.

Kentte böyle sorunları istemediklerini vurgulayan Pek, "Bir mahalle muhtarı, 'Hayvanlar toplatılsın, öldürülsün.' diye açıklama yapmış. Bilgi olmadan, böyle bir açıklama yapmayın." dedi.

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Semra Çelikkaya da Valilikten yapılan açıklamanın tamamen yasa metninin paylaşılmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Açıklamada belediyelere sadece "İşinizi yapın." dendiğini aktaran Çelikkaya, "Haberi okumadan, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla bizi arayanlar, 'Valilik köpekleri itlaf edecekmiş.' diyorlar. Yasa maddesi dışında hiçbir şey yok. Açıklamadaki maddede, 'Hayvan acı çekiyor, yaşama şansı yoksa...' deniyor." ifadelerini kullandı.

Çelikkaya, hayvanları kısırlaştırmanın belediyelerin görevi olduğunu belirterek, sokaktaki bir iki köpekten kimsenin rahatsız olmadığını, sorunun hayvanların sürüleşmesi olduğunu kaydetti.

Gölcük Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği (GÖLVİST) Başkanı Sedef Biçer ise Vali Seddar Yavuz'un bu konularda çözüm odaklı olduğunu, kimsenin Valilik ve dernekler üzerinden prim yapmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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