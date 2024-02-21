Kocaeli\'deki Öğrenci, Van\'daki Çocuklara Bere Göndererek Gönül Köprüsü Kurdu

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Kocaeli'de yaşayan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Emir Ali Yılmaz, "üşümesinler" diye evinde ördüğü 36 bereyi Van'ın Erciş ilçesindeki çocuklara göndererek iki kent arasında gönül köprüsü kurdu.

Özel bir okulda eğitimini sürdüren ve zaman zaman evdeki örgü makinesiyle yaptığı bereleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yılmaz, kışın çetin geçtiği Van'daki öğrenciler için de bere örmeye başladı.

Annesinin de yardımıyla farklı renk ve desenlerde ördüğü 36 bereyi, tanıdık öğretmenleri aracılığıyla Erciş ilçesindeki Çakırbey İlkokuluna ulaştıran Yılmaz, bir miktar para da göndererek, doğum gününün yaklaştığını belirterek, okulda kutlama yapılmasını istedi.

Bereleri çocuklara dağıtan öğretmenler, okulda düzenledikleri etkinlikte Yılmaz'ı cep telefonundan görüntülü arayarak hem doğum gününü kutladı hem de gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Öğretmenlerinin aldığı pastayı kesen öğrenciler de kendileri için bere ören Yılmaz'a teşekkür mektubu yazarak ailesiyle Van'a davet etti.

Okulun fen bilimleri öğretmeni Serpil Çürük, AA muhabirine, Yılmaz'ın ördüğü bereleri Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki öğrencilere ulaştırmak istediğini söyledi.

Yılmaz'ın gösterdiği duyarlılıkla iki kent arasında gönül köprüsü kurduğunu belirten Çürük, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarının burada üşüyeceğini düşündüğü için bereleri göndermek istemiş. Biz de teslim alarak öğrencilere ulaştırdık. Daha önce de ördüğü bereleri satıp gelir elde eden Ali, bu kazancıyla daha fazla bere yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyormuş. Yaptığı bereleri göndermek için bizimle irtibat kurdu ayrıca biriktirdiği parayı da göndererek 'Oradaki kardeşlerim benim adıma doğum günümü kutlasınlar' dedi. Ali, yüreği çok güzel bir çocuk. Buradaki öğrencilerimizle Ali'yi görüştürdük. İnşallah Ali gibi insanların sayısı çoğalır. Yarının büyüklerinin bu kadar naif düşünebilmesi, bu kadar merhametli oluşu geleceğe olan inancımızı artırdı."

"Ali'ye otlu peynir ve tandır ekmeği gönderecekler"

Okulda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan Batuhan Şengül de böyle bir çalışmanın yapılacağını öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yılmaz'ın berelerle gönderdiği mektubu okuyunca çok duygulandıklarını anlatan Şengül, "Öğrencimize, onu yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederim. Buradaki öğrenciler de bu jeste karşılık en temiz duygularıyla mektup kaleme aldılar. Berelerin kendilerini fiziksel olduğu kadar ruhen de ısıttığını anlattılar. Buranın otlu peyniri meşhur. Öğrencilerimiz Ali'ye otlu peynir ve tandır ekmeği gönderecekler. Bu etkileşim bizi gururlandırdı. Ülke genelinde bu durumun bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Çakırbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir de "Emir Ali Yılmaz, Türkiye'nin diğer ucundan mahallemizdeki öğrencilere destek olmuş. Doğu ile batı arasındaki arkadaşlığı pekiştiren kardeşime teşekkür ediyorum. Biz de bölgenin yöresel ürünlerinden kendisine hediye edeceğiz. Ali ve ailesini mahallemizde misafir etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Melek Nur, Yılmaz'a teşekkür ederek, "Ali abimizin doğum gününü kutladık. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ali abimizi köyümüzde bekliyoruz. Onun için mektup yazdık. Ona buradan sevgiler gönderiyoruz." dedi.