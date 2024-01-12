Kocaeli\'deki Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu\'nda Çocuklar İyilik ve Yardımlaşma Projeleriyle Sosyal Sorumluluk Öğreniyor

Kocaeli'deki Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu'nda uygulamaya alınan projeyle çocuklar, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak iyiliği ve yardımlaşmayı öğreniyor.

Okul müdürü Selami Yılmaz, öğretmenler Yüksel Şafek, İrfan Kılınç ve Betül Davranmak, öğrencilerin iyi davranışlarını pekiştirmek amacıyla 2021 yılında "İyilik Dedektifi" isimli proje hazırladı.

Proje kapsamında her ay "iyilik" temalı etkinlik yapılarak öğrencilerin çevrelerine karşı davranışları gözlemlendi.

Öğrencilerin davranışlarından olumlu geri dönüşler alan öğretmenler, projeyi 2023 yılında genişleterek Avrupa Okul Eğitimi Platformunda yer alan eTwinning alanına entegre etti.

Proje çerçevesinde Türkiye'den 3 il 4 okul, Romanya'dan bir okul ile 10 öğretmen ve 60 öğrenci, internet üzerinden çevrimiçi olarak her ay sosyal sorumluluk çalışması yaparak olumlu davranışları yaşayarak öğreniyor.

Sahipsiz köpekler için barınak tasarlama, huzurevi ziyareti ve görme engelli bireyler için kitap seslendirme gibi çalışmalar yürütülen projeyle öğrencilerin, olumlu davranışları hayatlarına entegre etmesi sağlanarak hayat boyu öğrenmenin gerçekleşmesi ve iyiliğin yayılması amaçlanıyor.

"Çocuklar iyiliği keşfetsin, tanısın ve yaygınlaştırsın istiyoruz"

Proje koordinatörü Betül Davranmak, AA muhabirine, öğrencilerin iyi bir birey olarak yetişmesini ve çevresine duyarlı olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukların iyiliği keşfetmesini, tanımasını ve yaygınlaştırmasını istediklerini dile getiren Davranmak, "Projemizin amacı; çocuklarda iyiliğin keşfini sağlamak ve yaygınlaştırmak, bir kültür oluşturmak. Bu amaçla Türkiye'den 3 il 4 okul ve Romanya'dan da 1 okul ile toplumsal sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz." dedi.

Davranmak, her ay bir sosyal sorumluluk çalışması yürüttüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl eylülde sokak hayvanlarına yardımla başladık. Ekim ayında huzurevi ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kasım ayında ise görme engelliler için öğrencilerimiz sesli kitap desteğinde bulundu. Aralık ayında ise kardeş okulumuza kitap desteğinde bulunduk. Hazirana kadar her ayın belli bir konusu var. Önümüzdeki ay çocuklarımız afet bilinciyle ilgili eğitim alacak ve afet bölgesine destek sağlayacağız. Yine çevrelerini güzelleştirmek adına çevre bakımıyla ilgilenecekler."

Çocukların davranışlarında olumlu gelişmeler gözlemlediklerini aktaran Davranmak, "Çocuklarımızın sosyalleştiğini gördük. Kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir alan olduğunu keşfettiler. Öğrencilerimiz artık yerde para bulsalar idarecilerimize getiriyor. Hangi alanlarda iyilik yapabiliriz diye olaylara pozitif bakmaya başladılar. 'Acaba bu konuda da iyilik yapabilir miyiz, insanlara yardımımız dokunabilir mi?' diye ciddi anlamda her şeye pozitif açıdan bakmaya başladılar." diye konuştu.

Davranmak, öğrencilerin farklı kültürlerden bir şeyler öğrenmesi için Romanya'daki okulla internet aracılığıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Amacımız iki farklı kültürün tek bir payda da buluşmasını sağlamak." dedi.

"Proje sayesinde sosyalleştik"

Projede yer alan 7. sınıf öğrencisi Büşra Erturan, proje sayesinde sosyalleştiklerini söyledi.

İyilik için farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erturan, "Arkadaşlarımızla 'İyilik Dedektifi' projesi kapsamında hayvanları besledik, görme engelliler için baston projemizi yaptık, farklı okullarla sohbetler gerçekleştirdik. Geçen ayki projemiz görme engellilerle alakalıydı, sensörlü baston geliştirdik." ifadelerini kullandı.