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Kocaeli'den Hatay'a Yeni Okul

Kocaeli\'den Hatay\'a Yeni Okul

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul inşa edecek.

18.10.2024 12:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta Hatay olmak üzere depremlerden etkilenen kentlere destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hatay Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek okul projesinin maliyeti 77 milyon 892 bin lira olarak belirlendi.

Startı 11 Ekim'de verilen proje kapsamında Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli ve 90 kişilik çok amaçlı salonu bulunan okul kazandırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da yapılacak okul projesinin tüm maliyetini karşılayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde toplanan yardımlar da projenin finansmanında kullanılacak.

Öte yandan platform tarafından düzenlenen 2 yardım gecesinde toplanan parayla Hatay'da depremde uzuvlarını kaybedenler için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmıştı.

Kaynak: AA

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