Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cevher Dudayev Parkı'nda Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca Muhtarlar Derneğince gerçekleştirilen törene, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Sıddık Topal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Topal, törende yaptığı konuşmada, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak programa katılanlara teşekkür etti.

Program, günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Şehit Piyade Onbaşı Hüseyin Güldal, şehadetinin 15. yılında anıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011'de şehit olan Piyade Onbaşı Hüseyin Güldal, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Güldal için Yalakdere Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlendi.

Programa, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.