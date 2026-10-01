Kocaeli Gebze\'de çarpışan iki otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Gebze'de çarpışan iki otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobil, Arapçeşme Mahallesi'ndeki kesişimde çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ile 1 yolcu ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.N. idaresindeki 34 BT 3754 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 TV 1301 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle 1 yolcu ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?