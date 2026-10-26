Kocaeli Gebze'de kebapçıya yeniden ateş açıldı, ocakta 2 kişinin yaralandığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Gebze'de kebapçıya yeniden ateş açıldı, ocakta 2 kişinin yaralandığı belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gebze\'de kebapçıya yeniden ateş açıldı, ocakta 2 kişinin yaralandığı belirtildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı'ndaki bir kebapçıya saat 13.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi, iş yerine ateş eden şüpheliler kaçtı. Polis, aynı iş yerine ocak ayında da saldırı düzenlendiğini ve 2 kişinin yaralandığını belirtti; soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kebapçıya ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler kaçarken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kebapçıda meydana geldi. Kebapçının önüne gelen kişiler, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Aynı iş yerine ocak ayında da silahlı saldırı düzenlediği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaKocaeliGüncelPolisGebzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • cemilk1987 cemilk1987:
    bunu yapan kimse ömür boyu ceza alır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:30:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de kebapçıya yeniden ateş açıldı, ocakta 2 kişinin yaralandığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei