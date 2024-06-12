Kocaeli Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi oluştururken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

12.06.2024 15:06
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Balçık Köyü Mahallesi Molla Fenari yolundaki bir palet fabrikasında çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, alevler hızla yayıldı. Yangının fabrikanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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