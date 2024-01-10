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Kocaeli Gebze'de restore edilen bina gençlik merkezi olarak hizmete açıldı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de restore edilen bina gençlik merkezi olarak hizmete açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yıl adliye olarak hizmet verdikten sonra restore edilerek gençlik merkezine dönüştürülen 10 katlı yapı, eğitim, spor, sanat ve sosyal etkinlikleriyle gençleri ağırlıyor. Gebze Belediyesi tarafından 2 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından hizmete alınan yapıda, öğrencilere 41 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunulmaktadır. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere hizmet etmek ve onları yarınlara en güzel şekilde hazırlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kocaeli Gebze\'de restore edilen bina gençlik merkezi olarak hizmete açıldı
10.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 12:06
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yıl adliye olarak hizmet verdikten sonra restore edilerek gençlik merkezine dönüştürülen 10 katlı yapı, eğitim, spor, sanat ve sosyal etkinlikleriyle gençleri ağırlıyor.

İlçede 1997-2016 yıllarında kullanılan ve adliyenin yeni binasına taşınmasının ardından atıl kalan yapı, Gebze Belediyesinin 2 yıllık restorasyon çalışmasının ardından gençlik merkezi olarak hizmete alındı.

Öğrenciler, edebiyat, matematik destek eğitim programları, kültür, sosyal alan, sanal gerçeklik, spor, kodlama, yazılım, ebru, resim atölyeleri, konsol oyunları, bilardo, amatör radyo istasyon ve film stüdyosu, diyetisyen, psikolog ile aile danışmanı imkanlarının bulunduğu yapıda 41 farklı branşta ücretsiz eğitim alabiliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, atıl durumdaki binayı geliştirme merkezi ve yaşam alanı olarak öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Merkezdeki teknoloji sınıflarının Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden Büyükgöz, "Bu bina 10 kat, 8 bin metrekare alanla adalete hizmet etti. Geçmişteki yargılamalar, üzüntüler, mutluluklar bu binada belki de çok fazla hatıra yaşandı. Adliye taşındıktan sonra bu binayı ne yapalım diye düşündük ve gençlerimize tahsis ettik. Amacına uygun şekilde yeniden inşa edilen bu binada 41 branşta gençlerimize eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarıyla doldurularak inşa etmiş olduk." diye konuştu.

Merkezin tasarımı üzerine uzun süre çalıştıklarını vurgulayan Büyükgöz, gençlere hizmet etmek ve onları yarınlara en güzel şekilde hazırlamak için projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Büyükgöz, yapının dönüşümü için Adalet Bakanlığı'ndan gelen onayın ardından hızlıca çalışmalara başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kentin merkezinde böyle bir bina boş olmamalı dedik. Boş kaldığı günler burası için kayıp günlerdi ama süratle çalışmalara başladık. Burada her bir sınıfın mobilyasından renk temasına kadar ince detaylar uzun süren tartışmalarla gerçekleştirildi. Son derece mutlu ve heyecanlı sona ulaştığımızı görüyorum. Gençlerimiz binayı kullanmaya başladılar ve gözlerindeki mutluluk hiçbir şeyle ölçülemez."

Kaynak: AA
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