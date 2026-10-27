Kocaeli Gölcük'te silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı İznik'te gözaltına alındı

Kocaeli Gölcük'te silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı İznik'te gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Hisareyn Merkez Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Gölcük Belediyesinin MHP'li meclis üyesi olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın zanlısını Bursa'nın İznik ilçesinde gözaltına aldı; zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.
Şüpheli, Bursa'nın İznik ilçesinde ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta silahla vurulan Murat Saral, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Saral'ın Gölcük Belediyesinin MHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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